Dienstag, 16. Juli 2019

Aus Bäckerei Grote wird der „Kiosk am Markt“

Hier entsteht der „Kiosk am Markt“, der Mitte August öffnen soll. Foto: spe

Holzminden. Seit Ostern ist die Bäckerei-Filiale Grote mit Café am Marktplatz in Holzminden geschlossen. Mitte August soll in dem kleinen Ladengeschäft nun der „Kiosk am Markt“ eröffnen. Die beiden Holzmindener Elke und Michael Köpp, die in der Fußgängerzone in Bodenwerder „Presse Eichmann“ betreiben, verpflanzen ihre Geschäftsidee mitten ins Herz ihrer Heimatstadt.

Michael Köpp ist gebürtiger Holzmindener, hier aufgewachsen und im Hauptberuf im Qualitätswesen der Glashütte Noelle und von Campe in Boffzen tätig. Seine Frau Elke, ursprünglich aus dem Gesundheitsbereich, führt derzeit „Presse Eichmann“ neben Café Lutz in Bodenwerder. Das Geschäft in der Großen Straße haben die Köpps 2013 übernommen, den Namen beibehalten. Nun schließt es zum 27. Juli. Jetzt bot sich die Gelegenheit, das kleine Café der Stahler Bäckerei Grote am Markt in Holzminden zu übernehmen. Die Idee, einen Beitrag für die Holzmindener Innenstadt zu leisten, gefiel den Beiden. So wird aus einer Bäckerei-Filiale nun der „Kiosk am Markt“ mit Cafeteria-Bereich, Innen- und Außenbestuhlung, Lotto-Annahmestelle, Tabakwaren, Zeitschriften, Snacks. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. Juli.