Dienstag, 23. Juni 2020

Aus dem Café „Ambiente“ am Markt in Holzminden wird das „Paradiso“

Noch ist es nicht fertig: Voraussichtlich Mitte Juli soll das „Paradiso“ eröffnen. Foto: ap

Holzminden. Mit dem „Paradiso“ zieht ein „Wohlfühl-Paradies“ noch diesen Sommer am Markt 12 in Holzminden ein. Aktuell renoviert der Inhaber Cem Altinok noch fleißig das ehemalige Café „Ambiente“ um und verwandelt es in sein „Paradiso“. „Ich möchte Holzminden wieder beleben“, erzählt der 28-Jährige. Schon länger habe er mit dem Gedanken gespielt, sich mit einem Lokal selbstständig zu machen. Nun zieht ein ganz besonderes Flair direkt an den Marktplatz. So viel sei verraten: Dunkelblauer Samt an den Decken, filigrane Hängelampen und hohe beleuchtete Vitrinen treffen auf rustikales Mobiliar aus flambiertem Holz. Selbstgebaute Sitzecken aus Europaletten vor dem „Paradiso“ laden zukünftig zum Sitzen im Sonnenschein ein. Und auch auf dem Marktplatz werde es zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Entspannen geben, kündigt der Inhaber an. Alle Deko-Ideen kommen von ihm selbst. Voraussichtlich Mitte Juli will Cem Altinok sein „Paradiso“ eröffnen. Drinnen wie draußen können die Gäste dann morgens ihr Frühstück genießen, tagsüber warme Gerichte – hauptsächlich Grillspeisen – kosten und abends Cocktails im Sonnenuntergang schlürfen. (ap)