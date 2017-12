Mittwoch, 20. Dezember 2017

Aus dem Winterball wird die Holzmindener Ballnacht

Daniel Ligges & Band sorgen wieder für die erstklassige musikalische Gestaltung der Ballnacht.

Holzminden. Es ist der einzige Ball in der Kreisstadt Holzminden. Und die Bürgerschützengesellschaft der Stadt Holzminden von 1668 hat sich zum Ziel gesetzt, ihn neu zu gestalten und damit noch attraktiver zu machen. Aus dem Winterschützenball wird jetzt die Holzmindener Ballnacht. Und die findet am Sonnabend, 10. Februar, in der Stadthalle Holzminden statt. Die Ballnacht 2018 ist gewiss etwas Besonderes. Sie ist nicht nur eine der ersten und herausragenden kulturellen Veranstaltungen im Jahr 2018 in der Stadt Holzminden, sondern auch die Auftaktveranstaltung zum 350-jährigen Jubiläum der Bürgerschützengesellschaft der Stadt Holzminden von 1668. Zum Einlass ab 19 Uhr laden die Schützen im Foyer der Stadthalle zu einem Sektempfang ein, Ballbeginn ist um 20 Uhr. (bs)

