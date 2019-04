Sonntag, 28. April 2019

Aus der Prinzessin wird die Königin

Die neue Kirschblütenkönigin Louisa I. (mit Mikrofon), neben ihr die neuer Prinzessin Zoey, ganz links Moderatorin Julia Pravemann und rechts MdB Johannes Schraps. Foto: jbo

Rühler Schweiz. Weitgehend Glück gehabt! So könnte das Fazit des Kirschblütenfestes 2019 in Golmbach, Reileifzen und Rühle lauten – zumindest hinsichtlich des Wetters. Ließen ein paar Schauer zunächst nichts Gutes ahnen, blieb es dann am Sonntagnachmittag trocken und sogar streckenweise sonnig. Vielleicht lag das ja auch mit daran, dass die neue Kirschblütenkönigin Louisa I. mit der Sonne um die Wette strahlte. Schon als Kirschblütenprinzessin hat sie die Region prima vertreten, bescheinigte ihr auch Moderatorin Julia Pravemann. Die Krone bekam sie vom Bundestagsabgeordneten Johannes Schraps aufgesetzt, der sich im Kreis so vieler gekrönter Häupter sichtlich wohl fühlte. Alle drei Fest-Orte boten ein abwechslungsreiches Programm und konnten am Ende mit den Besucherzahlen zufrieden sein. (jbo/bor)

Mehr lesen Sie im TAH am 29. April 2019

Mehr Fotos sehen sie ab 29. April in unserer Fotogalerie