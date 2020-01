Sonntag, 05. Januar 2020

Aus Kasper wird versehentlich Metzger

Louis Marlon hat von der Namensverwechslung noch nichts mitbekommen. Foto: Ev. Krankenhaus Holzminden

Holzminden. Gefreut haben sich die Eltern und das Geburtshilfe-Team des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, als sie am Sonnabend den kleinen Louis Marlon und seine große Schwester Amy Maria auf der TAH-Titelseite entdeckten. Dann aber wurde die Freude etwas getrübt, denn der Nachname stimmte nicht. Louis Marlon Metzger war im TAH zu lesen, dabei heißt er doch Kasper. Versehentlich war dem TAH der falsche Nachname übermittelt worden. Das soll an dieser Stelle natürlich richtiggestellt werden. Louis Marlon hat vermutlich von dem ganzen Vorfall nichts mitgekriegt – aber die Zeitungsseiten werden bestimmt für ihn aufgehoben, so dass er in ein paar Jahren vielleicht darüber schmunzeln kann, wie er zur süßen „Zeitungsente“ wurde... (rei)