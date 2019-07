Dienstag, 16. Juli 2019

Aus „mittelfristig“ könnte „kurzfristig“ werden

Die Personalsituation im Straßenverkehrsamt verbessert sich zwar, aber die grundlegenden Probleme sind noch nicht beseitigt. Foto: Archiv

Kreis Holzminden. „Anfang nächster Woche könnten wir eventuell wieder ein Bein am Boden haben.“ So vorsichtig formuliert es der Pressesprecher des Landkreises, wenn er von der Situation im Straßenverkehrsamt spricht. Nach „Entwarnung“ hört sich das noch nicht so richtig an, aber vielleicht nach „Entspannung“. Immerhin sind mittlerweile wieder mehr als die Hälfte der Mitarbeiter „an Bord“, sind aus Krankenstand und Elternzeit zurück oder beginnen als Aushilfen, sich einzuarbeiten. (rei)

