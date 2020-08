Samstag, 29. August 2020

Aus Specht Bad- und Küchendesign in Holzminden wird Wöstefeld Baddesign GmbH

Das Foto zeigt, von links: Axel Specht, Diana Wöstefeld (Wöstefeld Bad Design GmbH), Markus Wöstefeld (Bohr Versorgungstechnik GmbH). Foto: Wöstefeld

Holzminden. Die Specht Bad- und Küchendesign GmbH & Co KG in Holzminden firmiert sich aktuell um in die Wöstefeld Baddesign GmbH – Bäder Fliesen & mehr. Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für die spätere Zukunft trat Axel Specht Ende 2018 an Markus Wöstefeld, Geschäftsführer der Bohr Versorgungstechnik GmbH Höxter, als Kooperationspartner heran. Die Firma Bohr ist bereits seit 1934 in Höxter kompetenter Ansprechpartner im Bereich Heizung, Sanitär und Komplettbäder. Zum 1. August dieses Jahres erfolgte dann die Übernahme der Firma Specht Bad- und Küchendesign durch die neu gegründete Firma Wöstefeld Baddesign GmbH mit Diana Wöstefeld als Geschäftsführerin.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. August