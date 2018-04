Dienstag, 10. April 2018

Aus Texas zur Ahnenforschung in Mainzholzen

Sie tragen den gleichen Nachnamen, aber sind Rudi Hotopp (von links), James Hotopp aus Texas und Bernd Hotopp aus Mainzholzen auch direkt miteinander verwandt?

Mainzholzen. Sie tragen den gleichen Nachnamen. Aber wie genau diese drei Hotopp-Männer wirklich verwandt sind, konnten sie nicht eindeutig klären. Dennoch war es ein vergnügliches Zusammentreffen, als James Hotopp (Mitte) aus Texas nach Mainzholzen reiste, um seine famililären Wurzeln zu finden. Beim Treffen mit Frisör Rudi Hotopp (links) und „Ahnenforscher“ Bernd Hotopp wurde die gemeinsame Familiengeschichte untersucht. Nach historischen Dokumenten hatte der 1839 in Mainzholzen geborene Christian Heinrich Ludwig Hotop (damals noch mit einem P) sein Glück in der „Neuen Welt“ gesucht und war nach Amerika ausgewandert. Sein Urgroßsohn James kehrte nun für einen Besuch zurück in die Heimat seiner Vorfahren. (hot)

