Freitag, 17. November 2017

Aus- und Weiterbildung länderübergreifend organisieren

Das Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter kam zum ersten Arbeitstreffen zusammen.

Kreise Holzminden/Höxter. Ein in der Wirtschaft allgegenwärtiges Thema: Der Fachkräftemangel. Unternehmen in ländlichen Regionen müssen ihre Position gegenüber denen in städtischen Regionen stärken, damit sie auf dem hartumkämpften Markt um Fachkräfte und Auszubildende bestehen können.

Das Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter bietet eine regionale Plattform, damit sich Unternehmen zusammenfinden und gemeinsam Projekte zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft entwickeln. Eines der Projekte legt den Fokus auf Aus- und Weiterbildung von Auszubildenden und Fachkräften. Entstehen soll ein regionales und transparentes Netzwerk für Aus- und Weiterbildung welches bestehende Angebote bündelt und bei Bedarf neue Angebote in die Region holt. Auf diese Weise sollen Fortbildungsangebote für mehr Unternehmen zugänglich gemacht werden.

Um sich über die Herausforderungen im Hinblick auf länderübergreifende Aus- und Weiterbildung auszutauschen hat das Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter im Berufskolleg Kreis Höxter, Standort Brakel Akteure der Wirtschaft, Verwaltung und Bildung eingeladen. Die Wirtschaft war branchenübergreifend und von beiden Weserseiten vertreten.

Da eine Umsetzung im fachpraktischen Bereich unter anderem mit den berufsbildenden Schulen beidseits der Weser geplant ist, begann die Veranstaltung mit einem Rundgang durch das Berufskolleg in Brakel. Die Teilnehmenden konnten sich so einen guten Eindruck von den Möglichkeiten des Berufskollegs machen.

Bei der Entwicklung der Projekte ist für den Projektleiter Carl-Otto Künnecke und seinen Stellvertreter Mark Becker von besonderer Bedeutung, dass sie aus Bedarfen entwickelt werden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine Entwicklung von Zielen und Maßnahmen in Kleingruppen zu drei verschiedenen Themengebieten:

1. Unterstützungsbedarf leistungsschwächerer Jugendlicher bzw. Jugendlicher mit Migrationshintergrund zur Sicherstellung des Ausbildungsabschlusses und der Ausbildungsfähigkeit

2. Unterstützung und Sicherstellung der Ausbildungsbreite und – Ausbildungstiefe in bestimmten berufsrelevanten praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten

3. Zusatzqualifikationen für leistungsstarke Auszubildende nach der Ausbildung und Personalentwicklung bestehender Mitarbeiter durch Weiterbildung vor Ort

Methodisch wurden die Workshops vom Zukunftszentrum Holzminden-Höxter geleitet und moderiert.

Die Teilnehmer waren sich nach Abschluss der Arbeitsphase einig: In jedem der drei Themengebiete besteht Handlungsbedarf und Nachfrage. Deutlich wurde auch der Wunsch danach bestehende Angebote zu bündeln und transparenter zu transportieren.

In Kürze wird es auch auf der Webseite des Innovationsnetzwerkes unter www.weserallianz.de eine Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse geben.

Lesen Sie mehr im TAH vom 18. November 2017