Donnerstag, 06. August 2020

Ausbildungsbeginn bei Noelle + von Campe in Boffzen

Geschäftsführer Thomas Köhler, Personalleiter Steffen Hermanns und die neuen Auszubildenden und Praktikanten bei Noelle + von Campe. Foto: Noelle + von Campoe

Boffzen. Bei der Noelle + von Campe hat mit dem neuen Ausbildungsjahr das Berufsleben für acht junge Menschen begonnen. Geschäftsleitung, Ausbilder und Betriebsrat hießen gemeinsam mit den verantwortlichen Abteilungsleitern die jungen Leute herzlich willkommen.

„Eine fundierte Ausbildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Als Ausbildungsbetrieb nimmt Noelle + von Campe diese Verantwortung sehr ernst. Wir bereiten die jungen Menschen mit einem abwechslungsreichen Ausbildungsprogramm auf die Herausforderungen im Beruf vor. Jeder Auszubildende ist für uns eine Investition in die Zukunft“, betonte Geschäftsführer Thomas Köhler in seinen Begrüßungsworten. „Die Berufsausbildung ist ein fester Bestandteil unseres Unternehmens; nur durch sie kann der eigene Fachkräftebedarf gedeckt werden“, sagte Köhler. Besondere Bedeutung hat dies vor dem Hintergrund der anstehenden Strukturveränderung: Noelle + von Campe plant eine bedeutende Erweiterung innerhalb des Werks II und wird mit Investitionen von über 80 Mio. Euro in den nächsten Jahren das Unternehmen komplett neu ausrichten.

Noelle + von Campe bildet in diesem Jahr zwei Verfahrensmechaniker Fachrichtung Glastechnik aus; ihre Lehrzeit endet nach drei Jahren. Die übrigen gewerblichen Ausbildungsgänge dauern 3,5 Jahre. Neu im Noelle-Team sind zwei Industriemechaniker, Fachrichtung Betriebserhaltung, und zwei Elektroniker. Der Bereich Elektro- und Steuerungstechnik wird zusätzlich durch einen Jahrespraktikanten verstärkt. Eine Schulabsolventin qualifiziert sich in den nächsten zwei Jahren zur Industriekauffrau.

Noelle + von Campe bildet auch in anderen technischen und kaufmännischen Bereichen aus. In laufender Ausbildung befinden sich Zerspanungsmechaniker, Technische Produktdesigner und Fachinformatiker. Mit den neuen Kollegen werden bei Noelle + von Campe in Boffzen derzeit 29 Azubis und Langzeitpraktikanten auf das Berufsleben vorbereitet.