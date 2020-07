Mittwoch, 29. Juli 2020

Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter eskaliert

In Drispenstedt ist ein Streiz zwischen Vater und Tochter eskaliert, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Hildesheim. Am Abend des 28. Juli, gegen 22.30 Uhr, eskalierte im Ortsteil Drispenstedt ein Streit zwischen einem Mann und seiner erwachsenen Tochter, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen beide in ihrem Wohnhaus in Streit geraten sein. Dieser sei zunächst durch eine dritte Person geschlichtet worden. Kurz darauf sollen Vater und Tochter erneut aufeinandergetroffen sein. Zunächst verbale Streitigkeiten sollen in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet haben, bei der der Vater durch mehrere Stiche im Oberkörper schwer verletzt wurde. Er musste noch in der Nacht in einem Hildesheimer Krankenhaus operiert werden. Seine Tochter wurde vorläufig festgenommen. Sie befindet sich momentan in polizeilichem Gewahrsam.