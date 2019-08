Sonntag, 04. August 2019

Ausflugslokal „R1“ in Höxter wird Opfer der Flammen

Das „R1“ brannte lichterloh. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter. Das Ausflugslokal „R1“ am Weserradweg in Höxter ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag abgebrannt. 30 Feuerwehrleute aus Höxter und Lütmarsen waren im Einsatz, nachdem sie um 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen alarmiert wurden. Das zum Großteil aus Holz bestehende Gebäude wurde ein Opfer der Flammen. Mit drei Trupps unter Atemschutz im Außenangriff gingen die Brandschützer vor. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auch auf weitere Einrichtungen des „R1“ um das Lokal herum übergriff. Noch nicht klar ist die Ursache für den Brand am Weserradwegweg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fhm)