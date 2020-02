Dienstag, 18. Februar 2020

Ausgebremst: Das Frauenhaus in Holzminden

Der Bund hat ein Förderprogramm angekündigt für Frauenhäuser – aber die Förderrichtlinien fehlen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Sabine Golczyk ist das Frauenhaus in Holzminden ein Herzensanliegen. Deshalb hakt die Abgeordnete der Linken im Holzmindener Kreistag auch immer wieder nach. Und sie erhält immer wieder die gleiche Antwort: Es dauert noch mit der Verwirklichung des Schutzraumes für Frauen in der Kreisstadt. Die aktuellste Hürde: Das Geld. Bundesfamilienministerin Giffey hat ein Förderprogramm für Frauenhäuser aufgelegt. Es trägt den Titel Initiative „Stärker als Gewalt“. Was aber fehlt bei dieser Intiative sind die Förderrichtlinien. Und ohne die kann kein Antrag auf Fördermittel gestellt werden. Sigrun Brünig, die Gleichstellungsbeauftragte, fordert deshalb am Montag in der Kreistagssitzung von den Bundes- und Landtagsabgeordneten aus dem Raum Holzminden: „Wir brauchen Dampf auf dem Kessel“. Es gebe Unstimmigkeiten zwischen Bund und Land. (bs)

