Sonntag, 16. Juni 2019

Ausgelassene Stimmung beim Vereinsfest in Boffzen

Die Band mit den roten Schuhen heizte das Festzelt ein. Foto: bor

Boffzen. Für die Vereinsgemeinschaft Boffzen mit ihrem Vorsitzenden Michael Knop kam es nicht in Frage, das jährliche Fest in Boffzen ausfallen zu lassen. „Keiner der Boffzener Vereine wollte in diesem Jahr das Boffzener Fest federführend ausrichten. Also haben wir uns entschlossen, zum ersten Mal ein solches sommerliches Event für die Bürger und Bürgerinnen des Ortes zu organisieren“, meinte Knop. Die Entscheidung für das Fest erwies sich als die richtige. Bis einschließlich Montag wird in Boffzen gefeiert. (bor)

