Dienstag, 19. Dezember 2017

Ausgezeichnete Ausbildung

Die Azubis von Symrise geben ihrem Unternehmen Bestnoten.

Holzminden. Symrise hat sich an einer großen Ausbildungs-Studie beteiligt. Dafür haben das Wirtschaftsmagazin Capital und die Talentplattform ausbildung.de erstmals deutschlandweit über 500 Unternehmen aus allen Branchen zu ihrer Nachwuchssituation befragt. 234 der Betriebe konnten sich als „Deutschlands beste Ausbilder“ qualifizieren. Symrise ist einer von ihnen und erhält in allen Bereichen Bestnoten.

Junge Nachwuchskräfte suchen heute sowohl einen gut bezahlten Job als auch Erfüllung in einem Beruf, mit dem sie sich identifizieren können. Einem guten Unternehmen sind deshalb „Mitarbeiter und wirtschaftliche Ziele gleichermaßen wichtig“, so eine Erkenntnis der Studie, die von der Zeitschrift Capital und der Plattform ausbildung.de initiiert wurde.

Die Ergebnisse der Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ geben einen Überblick über die besten betrieblichen Qualifizierungen, an dem sich die junge Generation orientieren kann. Für die Befragung gaben Personalverantwortliche aus den Unternehmen umfangreich Auskunft zu klassischen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Symrise hat in der Auswertung als eines der wenigen Unternehmen bei allen Kriterien fünf von fünf möglichen Sternen und damit die Bestnote erreicht.

Die Studienergebnisse wurden mithilfe eines detaillierten Fragenkatalogs zusammengetragen, der die folgenden Kriterien umfasste: Betreuung der Auszubildenden, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens und Erfolgschancen. Dafür mussten die Verantwortlichen insgesamt über 60 Fragen beantworten. Am Ende qualifizierten sich 234 der befragten Unternehmen als „Beste Ausbilder Deutschlands“, die nach Regionen und Berufsgruppen (IT, Handel und Gastronomie, kaufmännisch, gewerblich und technisch sowie Pflege und Gesundheit) getrennt ausgewiesen werden. Vom Familienbetrieb bis zum Dax-Konzern ist dabei alles vertreten.

Die Studie zeigt ebenfalls, dass den befragten Unternehmen die Qualität der Ausbildung besonders wichtig ist. In über zwei Dritteln von ihnen übernehmen nur speziell geschulte Ausbilder die entsprechenden Aufgaben. Davon profitieren die Auszubildenden. Sie sind in über drei Viertel ihrer Arbeitszeit mit „echten“ Aufgaben aus dem betrieblichen Alltag betraut. Dieses Ziel, früh Verantwortung zu übernehmen, steht auch bei Symrise, ganz oben.

Symrise bildet seit über 60 Jahren Nachwuchskräfte aus: in kaufmännischen Berufen, wie dem des Industriekaufmanns/frau. Interessierte können auch den Beruf des Kaufmanns/frau für Spedition und Logistikdienstleistungen erlernen. Ebenso können Absolventen hier technische Berufe ergreifen, wie den des Industriemechanikers/in sowie des Elektronikers/in. Für naturwissenschaftlich Interessierte bildet Symrise in Holzminden Chemielaboranten/innen, Chemikanten/innen und Destillateure/innen aus. Zusätzlich bietet das Unternehmen in Kooperation mit der Verwaltungsakademie Göttingen an, in einem dualen Studiengang, den Abschluss eines Bachelor of Business Administration zu erwerben.