Donnerstag, 08. August 2019

Auslandshilfe Grünenplan bringt ein Stück Lebensqualität in die Ukraine

Pastor Christian Diederichs (links) und der Vorsitzende der Auslandshilfe Grünenplan, Bernd Reimann, nach dem Verladen des Krankenbettes. Foto: tah

Grünenplan. Viktoria D. ist 23 Jahre alt und lebt seit ihrem siebten Lebensjahr nach dem Tod der Mutter bei ihrer Großmutter (86) in Lutzk in der Ukraine. Der Gesundheitszustand Viktorias ist sehr schlecht. Eine Besserung ist definitiv nicht zu erwarten.Viktoria ist seit 2011 in das Paten-Projekt der Auslandshilfe Grünenplan als „Patenkind“ eingebunden. Weil ihre Großmutter nicht mehr in der Lage ist, sie in den Rollstuhl zu heben, ist sie auf eine „Liegestatt“ fast ebenerdig rund um die Uhr angewiesen. Beim Besuch der Patenkinder in Lutzk durch die Auslandshilfe Grünenplan konnte das nur heißen, dass sofortige Hilfe erforderlich ist. Durch die großartige Unterstützung, die spontan vom Johanniter-Krankenhaus Gronau erfolgte, wurde ein professionelles Krankenbett zur Verfügung gestellt. Das Bett ist jetzt auf dem Weg in die Ukraine.

