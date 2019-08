Dienstag, 20. August 2019

Ausstellung der Braunschweigischen Stiftung zum 25. Jubiläum in Holzminden

Ausstellungsstart mit Jürgen Daul, Bürgermeister der Stadt Holzminden, und Axel Richter, geschäftführendes Vorstandsmitglied der Braunschweigischen Stiftung. Foto: ap

Holzminden. Die Wanderausstellung "Begehbares Buch" in der Holzmindener Stadtbücherei zeigt ab sofort, „was möglich ist, wenn man sich für andere engagiert“, erklärt Axel Richter von der Braunschweigischen Stiftung bei der Eröffnung am Dienstag. Zum 25. Jubiläum der Stiftung wird bis Sonnabend, 31. August, gezeigt. In Form eines großen Buches zeigt sie auf interaktiven Seiten Projekte in Holzminden, die von der Braunschweigischen Stiftung unterstützt wurden. Aber auch Großprojekte, Preise, veröffentlichte Buchreihen, Schubladen mit nicht erledigtem oder ein QR-Code Rätsel – das zur Not auch ohne Smartphone funktioniert – befinden sich außerdem in dem überdimensional großem Buch. Die Braunschweigische Stiftung blickt mit dieser Ausstellung auf 25 Jahre Stiftungsarbeit zurück; 2,3 Millionen Euro seien in den Jahren in die Region Holzminden geflossen, so Axel Richter. Doch: Stiftungsarbeit brauche „keine Millionen“, betont er. „Das Buch soll nachdenklich stimmen – was kann ich tun?“, fügt Axel Richter hinzu. Zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei können Interessierte und potentielle Stifter bei der Wanderausstellung vorbeischauen: montags von 10 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie freitags und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. August 2019.