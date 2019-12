Montag, 02. Dezember 2019

Ausstellung im „Kunst(T)Raum“ Holzminden und Einladung zum Mitmalen

Dagmar Laske (links) und Anja Multhaup (rechts). Foto: TransZ

Holzminden. Die Künstlerinnen Dagmar Laske und Anja Multhaup stellen seit Ende November bis zum 16. Januar im „Kunst(T)Raum“ in der Oberen Straße in Holzminden aus. Es ist die inzwischen sechste Ausstellung im „Kunst(T)Raum“. Anders als bei den bisherigen Ausstellungen, wird erst bei der Finissage am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr gefeiert. Bis dahin wird aber noch viel gemalt. Den Auftakt am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr wird eine Kunstaktion mit dem Thema „Erst malen, dann genießen“ sein. Dabei gilt die Einladung zum Mitmachen. Während der Ausstellung werden weitere Aktionen donnerstags um 19 Uhr angeboten.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. Dezember