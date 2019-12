Montag, 09. Dezember 2019

Ausstellung im Schloss-Atelier in Bevern eröffnet

Bei der Eröffnung traten die Besucher mit Kunstwerken und Künstlern in einen anregenden Dialog. Foto: lis

Bevern. Karl Repfenning ist wieder etwas ganz Besonderes geglückt: In verschiedenen Ausdrücken setzt er in seiner Ausstellung „Inspiration und Variation“ das Gemälde „Stillleben mit junger Frau“ nach dem Vorbild vom französischen Maler Andre Derrain in Szene. Veränderung der Perspektive, Dopplung, Teilung, Änderung der Proportion, Licht- und Farbwerte. Jedes Bild kann anders interpretiert und verstanden werden, aber in allen wird eines ganz klar deutlich: „die Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Bild Derrains“, so Museumkuratorin Julia Diekmann vom Forum Jacob Pins, die gekonnt durch die Eröffnung führte. (lis)

Mehr lesen Sie im TAH vom 9. Dezember 2019.