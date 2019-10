Mittwoch, 16. Oktober 2019

Ausstellung in der HAWK Holzminden eröffnet

In der Ausstellung werden Frauen vorgestellt, die für das Frauenwahlrecht und die Gleichberechtigung der Geschlechter gekämpft haben. Foto: beb

Holzminden. Es erscheint heute als eine Selbstverständlichkeit, wurde aber erst nach einem ausdauernden Kampf Realität: Das Frauenwahlrecht wurde in Deutschland vor 100 Jahren eingeführt. Auch wenn damit noch lange keine rechtliche Gleichstellung der Geschlechter erfolgt ist, war es doch ein Meilenstein auf dem Weg dahin. Mit einer Ausstellung, die bis zum 22. Oktober im Lichthof der HAWK (Eingangshalle) am Haarmannplatz aufgestellt ist, wird an einige der Frauen erinnert, deren unermüdlicher Einsatz zur Einführung des Frauenwahlrechts beigetragen hat. Der Ausstellungstitel „Menschenrechte haben kein Geschlecht“ geht auf einen Ausspruch der Frauenrechtlerin Hedwig Dom zurück. Sie trat im 19. Jahrhundert als eine der Protagonistinnen in den Bestrebungen nach rechtlicher, sozialer und ökonomischer Gleichberechtigung der Geschlechter auf und ist eines der Gesichter, die in den nächsten Tagen in der HAWK vorgestellt werden. (beb)

