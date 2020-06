Freitag, 26. Juni 2020

Ausstellung mit Fotos von Ulrich Stamm im Haus des Gastes in Polle

Highland of Ottenstein. Foto: Ulrich Stamm

Polle. Unter dem Motto „Zeitlose Faszination des Fotos“ zeigt der Profifotograf Ulrich Stamm Fotos aus dem Großraum Polle und dem Weserbergland in verschiedenen Formaten im Haus des Gastes

„Ein Poller Junge zog aus in die Welt, um das Fotografieren zu erlernen.“ Dieser Satz passt auf Ulrich Stamm. Seine Erfolge bei Industrie und Gesellschaft in der ganzen Welt bestätigen die Richtigkeit der Entscheidung. Die wohl für die Allgemeinheit interessantesten Fotos sind beispielsweise die von Angela Merkel und Barack Obama, von weltbekannten Künstlern sowie vom G20-Gipfel in Hamburg. Wer davon mehr sehen möchte, sollte die Website ulrich-stamm.com besuchen.

Der Heimat- und Kulturverein konnte Stamm zu einer Ausstellung in Polle bewegen. Da er noch immer ein enges Verhältnis zu seiner Heimat und Familie hat, war es für Stamm eine Freude, auf sein reichhaltiges Sortiment aus dem heimischen Umfeld zurückgreifen. Er nennt diese Auswahl „Zauberhaftes Weserbergland“.

