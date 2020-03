Montag, 23. März 2020

Ausweis dabei haben: Polizei überwacht Einhaltung der Allgemeinverfügung

Symbolfoto TAH

Kreis Holzminden. Am vergangenen Wochenende sind durch die Polizei in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei weiter verstärkt Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Allgemeinverfügung durchgeführt worden. Viele Betriebe sowie Bürger hätten sich vorbildlich im Sinne des Infektionsschutzgesetzes verhalten, teilt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mit.

Vereinzelt seien Restaurants aufgefallen, in denen entgegen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Verfügung noch nach 18 Uhr Gäste bewirtet wurden. Die Restaurantbetreiber zeigten sich in den Gesprächen mit den Polizeibeamten jedoch insgesamt einsichtig und folgten den Anweisungen.

Bis auf Weiteres werden in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Kontrollen mit einem erheblichen Kräfteaufgebot zur Einhaltung der geltenden Allgemeinverfügung fortgeführt. Kern der neuerlichen Verschärfungen ist das sogenannte Kontaktverbot, das ebenfalls durch die Ordnungsbehörden überwacht wird. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz aller und haben deshalb eine hohe Priorität. Bei Zuwiderhandlung werden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Inspektionsleiter Thorsten Massinger: „In den letzten Tagen wurden immer wieder erklärende Gespräche mit Personen seitens der Polizei geführt, um auch Überzeugungsarbeit für die Regelungen zu leisten. Wir sind jetzt jedoch an einem Punkt, wo es darauf ankommt, die Kurve bei der Anzahl an Neuerkrankungen zu kriegen. Deshalb werden wir nun auch sehr konsequent auf die Einhaltung der Bestimmungen achten. Dafür bitte ich um Verständnis.“

Insgesamt entstehe aktuell aber der Eindruck, dass sich die Bürger in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden gut auf die neuen Beschränkungen eingestellt haben und der Situation mit der notwendigen Ernsthaftigkeit entgegentreten. Um die Durchführung der Kontrollen für alle Beteiligten zu erleichtern, werden die Bürger darauf hingewiesen, stets ein gültiges Ausweisdokument (zum Beispiel der Personalausweis) mitgeführt werden sollte.