Montag, 19. August 2019

Auszeichnungen für Holzmindener Gewinner im Preisschießen

Die zwölf Sieger im Preisschießen. Foto: ap

Holzminden. Die zwölf besten Schützen beim Preisschießen werden am Montagmorgen ausgezeichnet. Alexander Klingenberg von der Arbeitsgemeinschaft der Holzmindener Schützen verkündet auf der Festzelt-Bühne die Sieger. Platz eins belegt Holger Decker. Ihm folgen Martina Potratz, Dagmar Stute, Andreas Rawisch, Walter Kumlehn, Horst jun. Dienemer, Hans Seifert, Volker Meyer, Thomas Nostitz (Großer König), Uwe Nerger, Uwe Bost (ehemaliger Großer König) und Carolin Reese. Für jeden gibt es eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Beim Firmenschießen hat die Verwaltung der Stadt Holzminden den ersten Platz geholt. Jürgen Daul, Bürgermeister der Stadt Holzmindens, freut das besonders. Er habe mit solch einem Ergebnis nicht gerechnet, strahlt er. Symotion 2 und Vatterott Aufbereiter landen dahinter. Kurz zuvor wird noch Volker Meyer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Holzmindener Schützen, auf der Bühne geehrt. Jürgen Sienk, Ehrenpräsident des Kreisschützenverbandes Holzminden, verleiht ihm die Verdienstnadel in Silber des Niedersächsischen Sportschützenverbandes. Volker Meyer habe ein „besonderes ehrenamtliches Engagement“, das gewürdigt werden müsse, so Sienk. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 20. August 2019.