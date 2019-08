Samstag, 17. August 2019

Auszubildende bei Schlicht Druckguß starten ihre Karriere

Zwei neue Auszubildende wurden bei Schlicht Druckguß begrüßt.

Holzminden. Zum 1. August begrüßte Schlicht Druckguß zwei neue Auszubildende im Unternehmen. Die beiden jungen Männer erlernen den Beruf des Werkzeugmechanikers Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik beziehungsweise des Werkzeugmechanikers Fachrichtung Formentechnik. Der auf die Herstellung hochwertiger Aluminiumdruckgussteile spezialisierte Betrieb setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Ausbildung junger Menschen im eigenen Unternehmen. Derzeit sind neun Auszubildene in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen beschäftigt. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Ausbildung im Betrieb von höchster Bedeutung. „Unsere Auszubildenden von heute sind unsere tragenden Säulen von morgen“, so Geschäftsführer Jung. Für den Ausbildungsstart 2020 plant Schlicht Druckguß mindestens vier weitere Auszubildende einzustellen. Das Foto zeigt Ausbilder Jens Laubach, Hendrik Ulisch sowie die Azubis Levin Pfundt, Leroy Stroszewski.

