Sonntag, 01. April 2018

Auto gegen Stromkasten, diesmal in Holzminden

Der Stromkasten in der Bebelstraße wurde bei dem Unfall zerstört.

Holzminden. Wieder ist bei einem Unfall ein Stromverteilerkasten zerlegt worden, diesmal in der Bebelstraße in Holzminden. Und wieder ist deshalb bei einer ganzen Reihe von Anliegern der Strom ausgefallen. Am Dienstag, 27. März, hatte ein Audi-Fahrer in Hehlen die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Stromkasten geprallt. Er war alleinbeteiligt. Am Ostersonntag in Holzminden war es ein Golf Combi, der gegen 14.20 Uhr in der Straße Weiße Breite in Holzminden unterwegs war und nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Citroen beachtete. Im Einmündungsbereich zur Bebelstraße kam es zum Zusammenstoß, der so heftig war, dass der Citroen gegen den Stromkasten geschleudert wurde. Die Folge: Der Strom fiel aus in den umliegenden Häusern. Erneut musste das Stromversorgungsunternehmen E.ON alarmiert werden, das einen Techniker aus der Osterruhe rufen und gen Holzminden schicken musste. (bs)