Mittwoch, 29. Mai 2019

Auto kippt in Negenborn auf die Seite - vier Insassen unverletzt

Symbolfoto TAH

Negenborn. Spektakulärer Unfall auf der Bundesstraße 64 in Negenborn. Gegen Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch verunglückte ein mit vier Personen besetztes Auto in der Straße Klus. In einer Rechtskurve kam der Fahrer, der vermutlich einem Tier auswich, mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, das Auto stieß gegen eine Leitplanke, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Alle Insassen blieben unverletzt. Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte war die Folge. Die Feuerwehr war zur Verkehrssicherung im Einsatz. (spe/gl)