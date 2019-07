Sonntag, 07. Juli 2019

Auto kommt von Fahrbahn ab

Der Ford-Mustang im Straßengraben. Foto: Feuerwehr Bodenwerder-Polle



Heinsen/ Polle. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Sonnabendabend ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug „alleinbeteiligt“ in einem Straßengraben gelandet. Gegen 19.10 Uhr war der 21-jährige Mann mit seinem Ford Mustang auf der Bundesstraße 83 von Heinsen kommend in Richtung Polle unterwegs gewesen. Beim Beschleunigen seines Fahrzeuges nach der Ortsdurchfahrt Heinsen verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Cabriolet, geriet auf die Gegenfahrbahn und schleuderte letztlich in den angrenzenden Straßengraben. Hier blieb das Fahrzeug erheblich beschädigt liegen. Nach einer Erstversorgung durch Kräfte des Rettungsdienstes wurde der aus Holzminden stammende Fahrer zur weiteren Untersuchung in das Evangelische Krankenhaus nach Holzminden gebracht. Nach derzeitigem Stand wurde er bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Neben Beamten der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Heinsen und Polle an der Unfallstelle. Sie sicherten den Einsatzbereich ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher. Insgesamt war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Bis zur Bergung des Fahrzeuges musste der Fahrzeugverkehr im Wechsel einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro beziffert. (gl)