Sonntag, 25. März 2018

Auto prallt gegen Hausecke

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Foto:gl

Eschershausen. Ein Mann ist mit seinem Auto am Sonntagmorgen um 7.31 Uhr gegen eine Hausecke in Eschershausen gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Fahrer mit einem Wagen aus dem Kreis Hameln-Pyrmont war auf der Hauptstraße unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung Oelkasser Straße von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausecke prallte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hameln gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt, weitere Fahrzeuge waren nach aktuellem Ermittlungsstand nicht beteiligt. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Das Gebäude wurde abgestützt. (fhm/gl)

