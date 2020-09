Samstag, 05. September 2020

Auto rutscht in der Schelenhufe bei Eschershausen in den Graben

Symbolfoto TAH

Eschershausen. Auf regennasser Fahrbahn ist am späten Sonnabendmorgen ein VW Polo von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Fahrer war auf der B 64 in Richtung Eschershausen unterwegs, der Unfall ereignete sich in Höhe Schelenhufe und ging glimpflich aus. Aus eigener Kraft kam der Wagen aus dem Graben nicht frei und wurde von der herbeigerufenen Feuerwehr per Seilwinde zurück auf die Straße gezogen. Die Bundesstraße musste vorübergehend gesperrt werden, es bildeten sich Staus. (spe)