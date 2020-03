Donnerstag, 12. März 2020

Auto überschlägt sich bei Albaxen

Höxter. Auf der L 946 zwischen Bödexen und Albaxen war am Donnerstag, 12. März, gegen 8.30 Uhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem Opel aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Im Kurvenbereich war sie mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Seitenstreifen geraten, streifte einen Leitpfosten am Straßenrand, fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und blieb mit dem Wagen seitlich im Randbereich liegen. Die Frau aus Marienmünster und ihre beiden 16- und 17-jährigen Mitfahrerinnen wurden zunächst in ein Krankenhaus gebracht, konnten es nach ambulanter Versorgung aber wieder verlassen. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die Landesstraße für den Verkehr etwa eine Stunde lang gesperrt, das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.