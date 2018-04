Dienstag, 10. April 2018

Autofahrer aus Holzminden hat einiges auf dem Kerbholz

Hameln/Holzminden. Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden, den die Polizei am Montag in Hameln kontrolliert hat, hat einiges auf dem Kerbholz. Ihn erwarten nach dem Polizeistopp diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Streife der Polizei Hameln stoppte den VW Golf mit DU-Kennzeichen gegen 17.40 Uhr auf der Wehrberger Straße. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er selbst stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Vortest zeigte THC-haltige Substanzen an. Es folgte eine Blutprobe. Doch damit nicht genug: Die am VW Golf angebrachten Kennzeichen waren nicht dem Fahrzeug zugeteilt, das ergab eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt. Der Golf war nicht zugelassen und nicht versichert. Die Kennzeichen selbst wurden im August 2017 in Duisburg entwendet und waren zur Fahndung ausgeschrieben.