Mittwoch, 28. März 2018

Autohaus Beineke in Holzminden wird teilweise neu gebaut

Die Abrissarbeiten am Autohaus Beineke sollen Mitte April beginnen.

Holzminden. Das Mercedes-Autohaus Beineke an der Weserbrücke in Holzminden bekommt ein neues Gesicht. Das Autohaus am Standort Holzminden wird zu großen Teilen neu gebaut. Darüber informiert Beineke in diesen Tagen seine Kunden und teilt mit, man gehe 2018 „den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Autohäuser“.

Die Abbrucharbeiten im Pkw-Bereich sollen voraussichtlich Mitte April beginnen. Der geplante Neubau umfasst einen neuen Ausstellungsraum mit neuer Serviceannahme und Teile-/Zubehör-Shop, zwei neue Dialog-Annahmeplätze, eine neue Fahrzeugauslieferung, Waschhalle und Fahrzeugaufbereitung sowie einen neuen Mitarbeiterbereich.

„Mit dem Neubau bereiten wir uns auf die Zukunft von Verkauf und Service im Autohaus vor. Wir freuen uns darauf“, so die Geschäftsführer und Inhaber Thomas und Jens Beineke. Auch in der Bauphase soll das komplette Leistungsspektrum des Autohauses am Stahler Ufer in Verkauf und Service zur Verfügung stehen. Einige Kundenberater werden lediglich die Kunden in Bürocontainern empfangen. (spe)