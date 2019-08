Mittwoch, 07. August 2019

Autohaus Vatterott bleibt starker Ausbildungsbetrieb im Kreis Holzminden

Acht neue Auszubildende starten bei Vatterott.

Holzminden. Auch zum 1. August dieses Jahres festigt das Autohaus Vatterott seine Rolle als starker Partner der Region und ermöglicht acht jungen Menschen mit einer Ausbildung den Start ins Berufsleben. Am Standort Holzminden verstärken als angehende Kfz-Mechatroniker Alena Ebeling, Justin Lohöfer und Jonatan Schnug das Team. Arnika Selvaratnam und Dennis Pfeffer starten in ihre Ausbildung als Automobilkaufleute. Auch die Eschershäuser Werkstatt freut sich über drei neue Techniker. Ahmad Elomari, Sönke Hillebrand und Martin Stamm werden hier in den nächsten Jahren zu Kfz-Mechatronikern ausgebildet. Geschäftsführer Michael Vatterott ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, jeden neuen Auszubildenden persönlich zu begrüßen. „Mit eurer Ausbildung beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt – das hier ist eure Chance, den ersten Schritt zu einem sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz zu gehen“, erklärte Vatterott und gab seinen Nachwuchskräften für die nächsten Jahre mit auf den Weg: „Haut rein!“

