Mittwoch, 02. Januar 2019

Automatenaufbrüche und Körperverletzungen über den Jahreswechsel

Die Polizei spricht von einem "annähernd normalen" Einsatzaufkommen. Symbolfoto TAH

Kreis Holzminden. Die Polizei im Landkreis Holzminden zieht Bilanz des Einsatzaufkommens über den Jahreswechsel, das „annähernd normal“ gewesen sei. Allerdings hätten sich nicht alle an die einschlägigen Verbote im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerkskörpern gemäß der Sprengstoffverordnung gehalten. „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten....“, heißt es da unter anderem. Zu den brandempfindlichen Gebäuden zählen auch Fachwerkhäuser in der Altstadt. Dennoch wurden in der Holzmindener Altstadt Feuerwerkskörper entzündet (der TAH berichtete). Dies hatte zumindest in einem Fall einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz zur Folge: In der Halbmondstraße waren Gegenstände auf einem Balkon vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand geraten (der TAH berichtete). Der Brand konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden. Größerer Schaden entstand nicht, auch Personen wurden nicht verletzt. Ein Verursacher steht nicht fest.

Nach polizeilichen Erkenntnissen sei es in der Silvesternacht nicht zu „überproportionalen nennenswerten Rohheits-/Gewaltdelikten“ wie Körperverletzungen, insbesondere unter Alkoholeinwirkung, gekommen. Lediglich in zwei Fällen musste die Polizei einschreiten und eine Anzeige aufnehmen. In Holzminden wurden zwei Opfer (21 und 26 Jahre alt) auf offener Straße von einem Unbekannten zu Boden gestoßen und anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. In Ottenstein gerieten Partygäste (19 und 29 Jahre alt) aneinander. Es kam zu „wechselseitigen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen“.

Bereits am Sonnabend, 29. Dezember, kam es auf dem Rewe-Parkplatz in der Würgasser Straße in Lauenförde zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Sonntag nahm die Polizei in Stadtoldendorf eine Gefährliche Körperverletzung, eine Nötigung mittels Schreckschusswaffe und wechselseitige Körperverletzungen in Stadtoldendorf auf. Im Rahmen eines „klärenden Gesprächs“ kam es zwischen Ex-Partnern (17 und 18 Jahre alt) und zwei weiteren Beteiligten (18 und 19 Jahre) zu den angezeigten Straftaten. Ein Opfer erlitt ein Knalltrauma. Am gleichen Tag brach ein Unbekannter die Tür eines VW Golf in Bodenwerder, Im Hagen, auf. Entwendet wurde nichts aus dem Wagen. An der TAS-Tankstelle in Stadtoldendorf wurden Waschanautomaten und Staubsaugerautomat gewaltsam geöffnet. Ein Münzauffangbehälter mit unbekannter Münzgeldhöhe wurde entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, unter anderem auch zu der Einbruchserie in der Kleingartenanlage in Stadtoldendorf (der TAH berichtete) und erklärt: „Auch Ihnen unwichtig erscheinende Hinweise könnten das berüchtigte Zünglein an der Waage sein!“ Die Telefonnummern für Zeugenhinweise lauten: Polizeistation Stadtoldendorf 05532/90130 Polizeikommissariat Holzminden 05531/9580. (tah/spe)