Mittwoch, 05. Februar 2020

B 240-Initiative sucht das Gespräch: Thema Weenzen

Schon weit gediehen ist die Neubaustrecke zwischen dem Kreisel Duingen und der L 462. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es ist das Jahr 15 für die B 240-Initiative. Doch müde geworden sind die Streiter für eine bessere Verkehrsanbindung an die Landeshauptstadt Hannover nicht. Immer wieder machen sie sich auf, immer wieder suchen sie das Gespräch, immer wieder sind sie für Denkanstöße gut. Zu Beispiel in Hannover, in der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover. Die Straßenplaner dort sind für die Umgehung Weenzen-Marienhagen verantwortlich. Eine Baustelle, auf der die Baumaschinen rollen. Doch wann ist die Umgehungsstraße fertig? Und ist es möglich, schon möglichst schnell eine Teil-Entlastung zu schaffen? Zum Beispiel durch die Freigabe des Teilstücks zwischen dem Kreisel bei Duingen und der L 462 (Duinger Straße)? Helmut Schneider, Maren Schneider-Klingenberg und Karl-Heinz Lammert wollen genau das wissen. Und sie stoßen in Hannover auf große Gesprächsbereitschaft. (bs)

