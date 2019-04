Montag, 22. April 2019

B 3 nach Verkehrsunfall gesperrt

Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte nach einem Verkehrsunfall auf der B 3. Foto: gl

Ammensen. Die Bundesstraße 3 wurde nach einem Verkehrsunfall zwischen Ammensen und Varrigsen am Ostermontagmorgen gesperrt. Um kurz nach 7.30 Uhr kam ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Wagen war auf der B 3 von Ammensen in Richtung Varrigsen unterwegs. Der Wagen überschlug sich mehrfach, streifte einen Baum und landete 40 Meter von der Bundesstraße entfernt auf dem Dach. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, wurden aber bei dem Unfall schwer verletzt. Im Einsatz waren Polizei, Rettungs- und Notarztwagen sowie die Feuerwehren Ammensen, Varrigsen und Delligsen. Die Sperrung wurde nach einer Stunde aufgehoben. (gl/fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 23.04.2019.