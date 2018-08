Mittwoch, 15. August 2018

B 64 bei Eimen: Die Strecke der Auffahrunfälle

Dieser Pkw war aufgefahren und hatte die anderen beiden Fahrzeuge kollidieren lassen.

Eimen. An Dienstagabend gegen 18.30 Uhr wollte ein Pkw auf der B 64 von Wenzen kommend am Ortseingang von Eimen nach links in die Hillebachstraße einbiegen. Er hielt verkehrsbedingt, auch die beiden Fahrzeuge dahinter hatten gestoppt. Eine 20Jährige aus der Gemeinde Eimen konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Dieses wiederum wurde dann noch gegen das zweite Auto gestoßen. Drei Personen wurden leicht verletzt mit einem Schleudertrauma und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Zwei ähnliche Unfälle hat es auf der B 64 bereits in den letzten Wochen bei Vorwohle gegeben (der TAH berichtete).

Foto/Text: rb