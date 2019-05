Donnerstag, 09. Mai 2019

B 64 nach Unfall wieder frei

Die B64 war für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Arholzen umgeleitet.

Negenborn. Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am Donnerstagmorgen nach zwei fast aufeinander folgenden Unfällen auf der B 64 zwischen Lobacher Kreuzung und Negenborn. Der zweiten Unfall, beteiligt waren drei Fahrzeuge, erforderte eine anderthalbstündige Vollsperrung. Die Verkehrsteilnehmer wurden über Arholzen umgeleitet. Um 6.15 Uhr musste die Polizei zum ersten Mal ausrücken, als ein Fahrzeug aus Negenborn in Richung Holzminden auf dem Kratzeberg verunglückte. Der Wagen musste geborgen und schließlich abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Kurze Zeit später ereignete sich an fast der gleichen Stelle der nächste Unfall, diesmal in die andere Richtung, von Holzminden kommend, Kratzeberg abwärts. Beteiligt waren drei Fahrzeuge, auch diesmal wurde niemand verletzt. Allerdings musste die Bundesstraße 64 zur Fahrzeugbergung ab circa 8.15 Uhr beidseitig gesperrt werden. Gegen 9.40 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. (ue)