Dienstag, 28. Mai 2019

B 64-Unfall: Verletzten geht es besser

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall auf dem Odfeld verwickelt.

Eschershausen. Es ist eine gute Nachricht: Den drei Autofahrern, die bei dem Unfall auf dem Odfeld am Montagnachmittag verletzt worden sind, geht es besser. Der Audi-Fahrer, der mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen werden musste, konnte von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden, und sowohl die Ford- als auch die Peugeot-Fahrerin haben inzwischen das Holzmindener Krankenhaus wieder verlassen können. Gegen 16.15 Uhr hatte die Fahrerin des Ford, der auf dem Odfeld aus Richtung Eschershausen kam, nach links in Richtung Stadtoldendorf abbiegen wollen. Dabei hatte sie einen aus Richtung Amelungsborn kommenden Audi übersehen. Der Audifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford gegen einen dritten Wagen, einen Peugeot, geschleudert, der von der in der Einmündung der Landesstraße 581 stand und Richtung Eschershausen abbiegen wollte. Die B 64 war bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt, auch weil sich ein Lastwagenfahrer, der auf den Unfall zugekommen war und den Lastzug wenden wollte, festgefahren hatte und die gesamte Fahrbahn blockierte. (bs)