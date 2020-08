Freitag, 28. August 2020

B 83 bei Herstelle wird ab 1. September für drei Wochen gesperrt

Die Sperrung der B 83 für drei Wochen beginnt am 1. September. Foto: tah/Symbolbild

Beverungen. Drei Wochen lang wird die Bundesstraße 83 zwischen Beverungen und Herstelle komplett gesperrt. Grund dafür sind Hangsicherungs- und Baumfällarbeiten. In einem Bereich des Beverunger Stadtwaldes leiden viele Fichten unter den Folgen des Befalls durch Borkenkäfer und die lange Trockenheit. Weil die Bäume gefällt werden müssen und sie an einem Hang stehen, besteht die Gefahr, dass sie auf die Straße fallen. Die Sperrung für die Arbeiten beginnt am Dienstag, 1. September. Die Sperrung der B 83 beginnt am Hotel „Waldfrieden“ bei Beverungen, die Umleitung erfolgt über Lauenförde. (fhm)