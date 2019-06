Dienstag, 18. Juni 2019

B-83-Unterlagen liegen aus!

Mit der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen geht es mit der B83 ein weiteres Stückchen voran. Foto: fhm

Bodenwerder-Polle (Die von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Mai eingereichten Unterlagen wurden von der Planfeststellungsbehörde des Landkreises Holzminden gesichtet und auf Vollständigkeit geprüft. Im nächsten Schritt ist nun eine umfassende Anhörung eingeleitet worden. Dazu hat der Landkreis Kopien der von der Landesbehörde abgegebenen Planunterlagen an die Gemeinden Brevörde und Pegestorf zur Auslegung weitergeleitet. Darüber hinaus sind die Unterlagen auch an die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle geschickt worden, weil diese noch zusätzlich in Bodenwerder und Polle auslegt.

