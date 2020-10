Freitag, 09. Oktober 2020

B83 bei Blankenau nach Unfall gesperrt

Blankenau/Beverungen. Um kurz nach 19 Uhr am Freitagabend verbreitete die Polizei Höxter eine Meldung, wonach es auf der B83 zwischen Beverungen und Wehrden einen schweren Unfall gegeben hat und die Bundesstraße vorerst voll gesperrt ist. Etwa in Höhe Blankenau ereignete sich der Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Weitere Informationen zum Unfallgeschehen wird die Polizei später mitteilen. Zunächst aber der Hinweis an alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu umfahren. Eine Umleitung ist eingerichtet worden.