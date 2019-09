Samstag, 14. September 2019

Backtag in Holzen am 21. September

Der Duft von frischgebackenem Zuckerkuchen wird bald wieder das Backhaus in Holzen erfüllen. Foto: TAH

Holzen. Der Heimatverein lädt die Bewohner aus Holzen und Umgebung am Sonnabend, 21. September, ab 15 Uhr zu einem öffentlichen Backtag ein. Schon seit zehn Jahren lockt der Duft von frisch gebackenem Zuckerkuchen die Gäste zweimal im Jahr zum Backhaus im Ortsteil Siebenbach. Als im Jahr 2007 das kleine ziemlich verfallene Gebäude am Schmiedeweg von einigen Mitgliedern des Vereins näher in Augenschein genommen wurde, glaubte man, ein altes Backhaus entdeckt zu haben. Der Holzmindener Historiker Dr. Linnemann stellte dann aber fest, dass es sich bei dem kleinen Gebäude um ein Dörrhaus für Obst handelt – eine kulturhistorische Rarität aus dem 17. Jahrhundert. Der Heimatverein beschloss, das Gebäude und den Ofen wieder herzurichten und daneben noch ein historisches Backhaus zu erstellen.

