Mittwoch, 22. August 2018

Bad Driburg: Auseinandersetzung eskaliert

Bad Driburg. In Bad Driburg ist es am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Streit gekommen, der eskalierte. Die Folge: Körperverletzung und Bedrohung mit einem Messer.

Zur Tatzeit wurde nach Angaben einer Geschädigten eine Gruppe von 15 und 16 Jahre alten Mädchen von zwei jungen Männer im Alter von 18 und 23 Jahren zunächst beleidigt. Beide jungen Männer sind aus Eritrea und wohnhaft in Bad Driburg. Nach der verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern und der vierköpfigen Mädchengruppe wurden drei Mädchen vom 23-jährigen alkoholisierten Beschuldigten geschlagen. Die Besatzung eines alarmierten Streifenwagen trennte die beiden Parteien. Auf der Polizeiwache Bad Driburg wurde die Anzeige im Beisein einer Erziehungsberechtigten aufgenommen. Bei den Mädchen konnten leichte Verletzungen festgestellt werden. Beide Tatverdächtigen erhielten nach Personalienfeststellung einen Platzverweis durch die Beamten.

Gegen 22 Uhr erschienen dann ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger auf der Polizeiwache in Driburg. Sie machten Angaben darüber, dass beide kurz zuvor von dem 23-jährigen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht worden seien. Ein Streit um ein abhanden gekommenes Mobiltelefon war offenbar der Auslöser dieser Bedrohungssituation. Der 23-jährige Tatverdächtige sowie sein 18-jähriger Begleiter wurden gegen 22.10 Uhr im Bereich des Leonardo Brunnens angetroffen und in Gewahrsam genommen. Sie wurden dem Polizeigewahrsam in Höxter zugeführt. Ein Messer konnte von den Beamten vor Ort aufgefunden werden. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der 23-jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Strafverfahren gegen die beiden Tatverdächtigen wurde eingeleitet.