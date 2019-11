Montag, 18. November 2019

Bad Driburg: Bargeld aus Kleiderspinden entwendet

Nach Diebstählen in der Therme in Bad Driburg bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

Bad Driburg. In der Therme in Bad Driburg, Georg-Nave-Straße, sind im Laufe des Sonntags, 17. November, zwischen 10 Uhr bis 14.45 Uhr, mehr als ein Dutzend Kleiderspinde von bislang unbekannten Tätern geöffnet worden. Aus den Spinden wurde anschließend Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt über 1.000 Euro. Bislang besteht noch kein Tatverdacht. Wer am Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Therme Bad Driburg festgestellt hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg, Telefon 05253/98700, in Verbindung zu setzen.