Montag, 16. Dezember 2019

Bad Gandersheim: Betrunkener Rollstuhlfahrer landet im Graben

Die Polizei Bad Gandersheim meldet einen eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Bad Gandersheim. Am Sonnabend, 14. Dezember, gegen 21 Uhr, stoßen vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer auf der L 525 zwischen Oldenrode und Kalefeld auf einen am Fahrbahnrand verlassen stehen elektrischen Krankenfahrstuhl. Bei näherem Nachsehen finden sie den Fahrer des Krankenfahrstuhls im Straßengraben. RTW und Polizei werden verständigt. Die RTW-Besatzung stellt eine erhebliche Unterkühlunng bei dem Mann fest, was daraufhin deutet, dass er bereist seit längern im Straßengraben gelegen haben muss. Außerdem steht er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass der 50-jährige aus Kalefeld stammende Mann aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Gefährt verlor, auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet, umkippte und im Straßengraben zum Liegen kam. Er wird einem Krankenhaus zugeführt wor er stationär verbleibt. Außerdem muss er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.