Donnerstag, 05. September 2019

Bad Pyrmont: Filmreife Verfolgungsjagd nach Fahrradteilediebstahl

Die Polizei betont: Durch Kinder begangene Straftaten sind keine Kavaliersdelikte

Bad Pyrmont. Am Dienstagnachmittag hat ein Beamter des Polizeikommissariates Bad Pyrmont gerade wieder eine Strafanzeige wegen des Diebstahles eines Fahrradlenkers entgegengenommen, als er noch beim Schreiben des Anzeigentextes von seinem Büro aus zwei Jungen an den Fahrradständern des Humboldt-Gymnasiums in Bad Pyrmont beobachte, wie sie sich auffällig an einem Fahrrad zu schaffen machten. Vorsorglich wurde ein junger Polizeistudent aus dem Ermittlungsdienst in zivil vorgeschickt, um sich den Beiden unauffällig zu nähern. So konnte einer der beiden Jungen vor Ort festgehalten werden, während der Zweite auf einem Fahrrad sofort die Flucht antrat. Den weiteren dazukommenden Beamten lieferte dieser Junge mit seinem Fahrrad eine kurze, aber filmreife Verfolgungsfahrt über diverse Grundstücke, die von den Polizisten dann aber aufgrund der Gefährdungslage abgebrochen wurde. Nachdem sein Mittäter den Namen preisgegeben hatte warteten Beamte in zivil vor der Wohnanschrift und ließen sich auch nicht davon beeindrucken, dass der Flüchtige bei seiner Rückkehr nach Hause nun bereits seine Oberbekleidung gewechselt hatte. Die Personalienfeststellungen ergaben, dass es sich hier um zwei 13-jährige Jungen handelt, die im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen polizeilich ihre Erfahrung haben. Vor Ort staunten die Beamten dann auch nicht schlecht, denn in kürzester Zeit sind die beiden Kinder in der Lage gewesen, an dem hochwertigen Mountainbike Vorderrad, Gabel, Federung und Lenkervorbau abzubauen und zum Abtransport bereit zu legen. Die anschließenden Befragungen klärten zumindest den Verbleib diverser in den letzten Tagen und Wochen angezeigter Fahrradteilediebstähle. Die 13-jährigen haben nämlich mit den hochwertigen Komponenten ihre eigenen Fahrräder aufgewertet. Ein dritter, ebenfalls 13-jähriger Junge, der zu dem Duo gehört, ist bereits Ende Juli von Beamten des Polizeikommissariates auf einem entwendeten Fahrrad erwischt worden, als er zuvor ein geklautes Rennrad in der Emmer "entsorgt" hatte.

Durch Kinder begangene Straftaten sind keine Kavaliersdelikte.

Auch wenn Kinder bis zum 14. Lebensjahr justiziell nicht strafmündig sind, so haben die Taten doch weitreichende Folgen, denn an die Befragungen und erzieherischen Gespräche mit den dafür ausgebildeten Polizeibeamten werden sich weitere Termine mit dem Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont anschließen. Zudem werden sich die Eltern der Kinder mit den Schadensersatzforderungen der zahlreichen Diebstahlsopfer auseinandersetzen müssen. Bereits vor einigen Wochen ist es im Stadtgebiet Bad Pyrmont, und hauptsächlich rund um das Schulzentrum, zu einer Serie von Sachbeschädigungen, Brandstiftungen und Diebstählen von Fahrrädern und Fahrradteilen gekommen. Auch hier konnte eine Gruppe von 12- und 13-jährigen Kindern dafür ermittelt werden. Nach eingehenden erzieherischen Gesprächen sehen sich nun die Eltern der Kinder nicht unerheblichen Schadensforderungen entgegen.

Unter anderem hat die Gruppe an einem Industriegebäude im Süden der Stadt einen Schaden von geschätzt mehr als 50.000 Euro verursacht und auch die Brandstiftung an dem Musikpavillion der Schule dürfte mit dem Feuerwehreinsatz schnell in einen nicht geringen fünfstelligen Bereich gehen.