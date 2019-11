Montag, 04. November 2019

Bad Pyrmont: Gefährliche Körperverletzung nach Zechbetrug

Die Polizei Bad Pyrmont meldet eine gefährliche Körperverletzung.

Bad Pyrmont. Am 3. November, gegen 5.30 Uhr, sah eine Zivilstreife der Pyrmonter Polizei, wie auf der Bushaltestelle Hagener Straße / Grießemer Straße in Bad Pyrmont zwei Männer einen dritten Mann zusammenschlugen und auf den am Boden liegenden Mann eintraten. Nachdem Blaulicht und Martinshorn die Täter sofort von der weiteren Tatausführung abschreckten, gaben die beiden alkoholisierten Männer aus Bad Pyrmont, 19 und 21 Jahre alt, plötzlich an, ihr Opfer habe sie angegriffen und sie hätten sich lediglich gewehrt. Das Opfer, der 52 Jahre alte Gastwirt eines nahegelegenen Lokals, teilte bei seiner Befragung mit, dass die beiden Täter kurz zuvor in seine Wirtschaft gekommen und zwei Bier bestellt hätten. Mit den beiden gefüllten Biergläsern seien sie dann einfach davongegangen, ohne die Zeche zu bezahlen. Als er ihnen gefolgt sei und sie angesprochen habe, hätten sie ihn angegriffen und zusammengeschlagen. Die Beschuldigten wiesen Atemalkoholkonzentrationen zwischen 1,6 und 1,8 Promille auf und fingen während der Sachverhaltsaufnahme auch noch an, aggressiv zu werden und die einschreitenden Beamten zu beleidigen. Von beiden wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und sie mussten, da weitere Ausschreitungen zu befürchten waren, einige Stunden in der Ausnüchterungszelle verbringen.