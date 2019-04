Donnerstag, 18. April 2019

Bäckerei Grote schließt Holzmindener Filiale

Am Ostersonnabend öffnet die Filiale der Bäckerei Grote in Holzminden zum letzten Mal.

Holzminden. Die nächste Ladenschließung in der Holzmindener Innenstadt: Die Filiale der Bäckerei Grote am Markt öffnet am Ostersonnabend zum letzten Mal. „Seit 15 Jahren sind wir mit unseren Backwaren täglich am Holzmindener Marktplatz zu finden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren treuen Kunden“, verabschiedet sich das Bäckereiteam in den sozialen Medien. „Sie finden uns natürlich weiterhin täglich in Stahle direkt bei der Backstube“, heißt es weiter. Der Grund für die Schließung: Als Familienunternehmen will sich die Bäckerei Grote auf das Geschäft in Stahle konzentrieren (bs)