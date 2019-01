Montag, 28. Januar 2019

Bäume als Gedächtnis und Mahnung

Dr. Peter-Michael Steinsiek referierte zum Thema Zwangsarbeit in den staatlichen Forsten. Foto: jbo

Holzen. Nach einem Jahr Pause fand diesmal im Anschluss an die Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Ehrenfriedhof in Holzen wieder ein Vortrag im Dorfgemeinschaftshaus der kleinen Gemeinde am Zusammenschluss von Ith und Hils statt. Auf Einladung des Landkreises, der Gemeinde Holzen und des Heimat- und Geschichtsvereins Holzminden (HGV) referierte Dr. Peter-Michael Steinsiek zum Thema Zwangsarbeit in den staatlichen Forsten. Annähernd 100 interessierte Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über diese weitestgehend unbekannte Form nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu informieren. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29.01.2019.